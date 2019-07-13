الكناس: الحل الدستوري هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة

أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي, اليوم السبت, على لسان منسقه عبد الحفيظ ميلاط, أن البقاء في اطار الحل الدستوري والقانوني هو السبيل الأمثل للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وقال ذات المسؤول النقابي خلال لقاء ضم برلمانيين وأساتذة جامعيين وممثلين عن التنظيمات الطلابية والمجتمع المدني, أن النخبة الجامعية “أعدت خارطة طريق لإجراء حوار وطني فعال بغية المساهمة في إيجاد مخرج من هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها الجزائر”.

واوضح بان هذه الخارطة تتضمن “إجابات عن مختلف التساؤلات المطروحة على الساحة السياسية وتضع الآليات القانونية المناسبة لتحقيق ذلك, والمتمثلة في انشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وآلياتها القانونية الضامنة للبقاء في اطار الحل الدستوري”.

وأكد على ضرورة أن تعطى لهذه اللجنة “كل الصلاحيات والضمانات بعيدا عن مؤسسات الدولة مع تزويدها بالوسائل اللازمة للقيام بمهامها على اكمل وجه, بحيث يمكنها ذلك من ادارة وتسيير الحوار والذهاب الى انتخابات رئاسية في أقرب وقت”.

واعتبر ميلاط ان الخروج عن الحل الدستوري قد “يدخل البلاد في متاهات لا نهاية لها”, محذرا في نفس الوقت من “الصراعات التي لا تخدم الجزائر”.

وأضاف ان “الحراك الشعبي قد وفر الظروف المناسبة لبناء هذه المرحلة الجديدة”, مبرزا “الدور الكبير” الذي لعبته الجامعة في هذا الحراك ومساهمتها ايضا في الحوار الوطني.

وكان رئيس جامعة الجزائر 3, رابح شريط, قد ذكر في كلمة له بأن للجامعة “دور هام” في تطوير المجتمع, مضيفا أن الوقت قد حان للجامعة ونخبتها للاستجابة لنداء الوطن من اجل المساهمة في انجاح حوار وطني بين كل الجزائريين بغية التوصل الى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف.