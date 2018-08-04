الكناس.. لقاء ولد عباس كان مع شخص عديم الصفة نيته تعريض النقابة لمساومات سياسيّة

أوضح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أنه لم يكن هناك أيّ لقاء تم بين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والمنسق الوطني للمجلس.

وأضاف المجلس في بيان له، اليوم السبت، أنه بالنظر لما يترتب عن مثل هذه المغالطات فإنّ المكتب الوطني.

تفاجأ بهذا الإستقبال من قبل الأمين العام لحزب جبهة التّحرير الوطني لأشخاص “عديمي الصفة”.

وتساءل “كناس” عن كيفية لحزب بحجم الأفلان وما يملكه من إمكانات مادية وبشرية.

تمكنه من متابعة كل صغيرة وكبيرة في المشهد السياسي والنقابي أن يلتقي مع شخص عديم الصفة.

كانت وسائل الإعلام قد تناقلت قرار العدالة الصادر ضده بتاريخ 01-04-2018 من محكمة بئرمراد رايس .

و إعتبر المجلس أن محاولات الظهور، و في هذا الوقت بالذات وفي مثل هذه الظروف السياسية، لعديم الصفة، تؤكّد مرّة أخرى، نيّة هذا الشّخص تعريض النقابة إلى مساومات سياسيّة.

وخلص البيان إلى أنّ المكتب الوطني للمجلس، يتبرّأ من هذا اللّقاء وعن كلّ ما قد يترتب عنه من إلتزامات وتصريحات.

أو الزج بنقابتنا في معارك سياسوية.