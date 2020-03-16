الكناس يشرع في حملة تحسيسية ضد وباء كورونا وتوزيع وسائل الوقاية بغرداية

شرع أساتذة جامعة غرداية المنطوين تحت لواء نقابة الكناس اليوم الإثنين بحملة تحسيسية ضد وباء كورونا.

وقام الأساتذة خلال الحملة بتوزيع عدد من الكمامات والمطهرات الطبية والقفازات بالمحلات َالمقاهي، إضافة إلى تقديم شروحات حول الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

وقال الأمين الولائي لنقابة الكناس بجامعة غرداية الدكتور خطوي عبد المجيد ان هذه العملية التحسيسية من طرف أساتذة الجامعة تأتي في إطار انفتاح الجامعة على المجتمع.

وقيادة مثل هذه العمليات من طرف أساتذة الجامعة يمكن أن تحدث إثرها في المواطنين للانخراط في مسعي الوقاية من هذا الوباء الخطير .

مردفا انه ستكون هناك عمليات أخرى بعد توفر وسائل الوقاية التي سيتم توزيعها على المواطنين.