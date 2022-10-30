الكناس يطالب برفع أجور الأساتذة وتخفيض تذاكر الجوية الجزائرية

رفع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي جملة من الإنشغالات لوزير القطاع، أهمها تحسين الأجور وخفض قيمة تذاكر النقل عبر خطوط الجوية الجزائرية.

كما طالب مجلس “كناس” بإيجاد حلول لمشاكل السكن التي يتخبط فيها الأستاذ الجامعي منذ سنوات.

وحسب بيان أصدره الكناس تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منه، فقد دعا المجلس إلى الإسراع بالتوقيع على القانون الخاص للأساتذة الجامعيين، الذي جاء نتيجة لجهد ومشاركة فاعلة في تعديله وتقديم مقترحات ناتجة عن تحليل وتشخيص دقيق لواقع الأستاذ ودراسة تقنية، وهو عمل تشاركي.

ولهذا يأمل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن يفرج عنه قريبا، ويعرف النور في أسرع وقت ممكن، لما ذلك من أثر إيجابي على وضع الأساتذة.

كما طالب المجلس بإعادة النظر في كيفية توزيع التربصات قصيرة المدى وتوحيد المعايير، على مستوى مؤسسات التعليم العالي، لتحقيق تكافؤ الفرص والإنصاف، إضافة الى المطالبة بإبرام اتفاقية مع وزارة البريد لتخفيض مبلغ اٌلإشتراك والحصول على أسعار تفاضلية للأساتذة، وإبرام اتفاقية مع الجوية الجزائرية لخفض تسعيرة التذكرة على خطوطها، خاصة بمناطق الجنوب.

ومن المطالب المرفوعة أيضا تثمين نشاطات العمل في مخابر البحث العلمي، ومنح تعويضات مالية لكل نشاط يدخل ضمن أعمال البحث.

ورفع “الكناس” أيضا مطالب بإعادة النظر في الخدمات الإجتماعية، وتسوية الوضعية المالية للأساتذة، ووضع جدول زمني معقول لذلك، إلى جانب رفع التجميد عن المشاريع السكنية الخاصة بالأساتذة.

وسبق أن تعهد الوزير بالعمل على إيجاد حلول لهذه القضايا المطروحة، والإنشغالات المعبر عنها، وأنه لن يدخر أي جهد في سبيل ذلك.