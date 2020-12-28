الكنفدرالية الإفريقية لكرة اليد توافق على طلب الإتحادية الجزائرية

وافقت الكنفدرالية الإفريقية لكرة اليد على طلب الإتحادية الجزائرية للعبة، بتأجيل بطولة إفريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس، والمقررة إجراؤها بالجزائر.

وكشفت الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، في بيان لها، عن قرار الكنفدرالية الإفريقية، في تأجيل تاريخ إجراء هذه البطولة.

وحسب بيان الإتحادية الجزائرية، وافقت الكنفدرالية الإفريقية، على إقامة هذه البطولة المقررة بالجزائر العاصمة، في تاريخ ماي 2021، بدل شهر مارس.

وعليه ستجرى بطولة إفريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس، المقررة بالجزائر، في الفترة ما بين 20 إلى 29 ماي المقبل.