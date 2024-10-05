الكنفدرالیة الوطنیة لأرباب العمل الجزائريين تنضم إلى مجلس التجدید الاقتصادي الجزائري

إنضمت الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين اليوم إلى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وحسب بيان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري قرار الإنضمام تم إتخاذه بالإجماع بين الرئیس والأعضاء في الجمعیة العامة الخامسة للكنفدرالية.

إلتقى أعضاء المكتبین التنفیذيين لكل من الكنفدرالیة الوطنیة لأرباب العمل الجزائريين ومجلس التجدید الاقتصادي الجزائري بقيادة الرئيسين محند سعيد نايت عبد العزيز وكمال مولى.

وبالمناسبة رحب مجلس التجديد الاقتصادي ورئيسها كمال مولى بهذا التقارب الوثيق الذي يستجيب لرؤية مشتركة للاستراتيجية التي سيتم وضعھا للعمل معا من أجل التنمية الاقتصادية لبلدنا وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد كمال مولى على مدى الامتیاز الذي يضع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في استمراریة التراث النقابي الجزائري كما أسسها المجاهد ورئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محند سعید نايت عبد العزيز.

كما سیحرص مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري دائما على احترام ھذا التاريخ والارث النقابي من خلال الترويج بصوت عال وواضح للوطنية الاقتصادية والالتزام بالمواطنة لجميع أعضائها.

من جهتها اكد منظمة أرباب العمل على إرادتهما المشتركة لتعزيز دور المؤسسات الاقتصادیة الجزائرية، دون تمييز بين القطاع العام أو الخاص،و جعلها كمكان لخلق الثروة وفرص العمل الكبيرة والدائمة للشباب، كونها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا .

بالإضافة إلى تتشاطر نقابتا أرباب العمل نفس القناعات فيما يتعلق بال خطوة التي ت ستلهم عملهما، و الحوار المفتوح والديمقراطي بين أعضائهما، بالإضافة الى التشاور على أوسع نطاق ممكن مع السلطات الاقتصادیة الوطنية.