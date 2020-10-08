الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين تنظم لقاء مع السفارة البريطانية

الوطني
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الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين تنظم لقاء مع السفارة البريطانية
بقلم نادية بن طاهر

نظمت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة البريطانية لدى الجزائر، لقاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وخصص اللقاء، والذي جاء في إطار تطوير الشراكة الاقتصادية مع الشركات البريطانية، موضوع: “فرص الاستثمار في الجزائر”.

وشهد اللقاء مشاركة ربيكا فيشر – لامب، نائب مفوض مكلفة بالتجارة مع افريقيا لدى كتابة الدولة للتجارة الدولية.

وكان هذا اللقاء فرصة لإبراز الفرص المتنوعة والعديدة للاستثمار في الجزائر، والديناميكية الجديدة التي أحدثتها السلطات العمومية من أجل مناخ أعمال مستقر وجذاب.


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