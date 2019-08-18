“الكواد” والـ”VTT” جديد الشرطة في موسم الاصطياف

برمجت المديرية العامة للأمن الوطني، خرجة ميدانية، على مستوى منتزه “الصابلات”، في حسين داي وشاطئ “الجميلة” بعين بنيان بالعاصمة.

وما ميز الخرجة، ظهور أفراد الشرطة على متن درجات رباعية الدفع “الكواد” ودرجات هوائية.

وتهدف المبادرة، حسب بيان للمديرية، إلى إبراز دور فرق الدراجات الهوائية للأمن الوطني بالأماطن العمومية وفرق الشرطة العاملة في الشواطئ.

بالإضافة إلى التدابير والإجراءات الأمنية المسخرة لضمان أمن وسلامة المصطافين خاصة بالشواطئ والأماكن العامة.

وتتمثل مهمة الفرق المختصة، في الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات والسهر على توفير شروط الراحة، خاصة بالعطل والمناسبات.

وأضاف البيان، أن مهمة هذه الفرق هي القيام لدوريات لتعزيز الشعور بالأمن والسكينة، لدى المواطن على مستوى الأماكن العمومية،خاصة البحرية.

ووضعت المديرية، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24سا/24 سا.