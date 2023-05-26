قناة النهار الكوارث الطبيعية.. تكييف بنود التأمينات وهندسة الزراعة لتجاوز الأزمات بقلم النهار أونلاين نشر في 26 ماي 2023 - 22:34 شارك غرِّد أرسل 5 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/G1XLA اقرأ أيضا تصريحات قوية لوالي وهران ضد مدرب الحمراوة بعد الخسارة أمام الجياسكا.. قناة النهار 22 ماي إنطلاق إختبارات الفصل الثالث لأقسام الرابعة متوسط قناة النهار 16 ماي غليزان: للحفاظ على المنظر العام للمدن .. مطالب بمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية وبدون رخصة قناة النهار 16 ماي شاهد.. هداف الخضر مسلم أناتوف يحمل "المصحف الشريف" في تنقله إلى قسنطينة قناة النهار 08 ماي الشيخ النوي: سكنات في ميلة أكل عليهم الدهر وشرب تم توزيعهم بعد ما هدرنا عليهم قناة النهار 18 ماي "والي الجلفة :"استفادت الولاية من برنامج ضخم ومبالغ مالية تفوق 635 مليار في ظرف سنتين قناة النهار 12 ماي طالع هابط: قسنطينة ضاوية بعدما كانت في حالة كارثية .. تحية للسلطات قناة النهار 16 ماي صريح جدا: هكذا رتب الجزائريون أولوياتهم في هذه الحياة قناة النهار 19 ماي حجز 3113 كبسولة من نوع بريغابالين كانت مخبأة داخل خزان البنزين للسيارة قناة النهار 07 ماي فاسألوا: قرين سيدنا محمد اسلم قناة النهار 15 ماي