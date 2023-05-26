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الكوارث الطبيعية.. تكييف بنود التأمينات وهندسة الزراعة لتجاوز الأزمات

بقلم النهار أونلاين
الكوارث الطبيعية.. تكييف بنود التأمينات وهندسة الزراعة لتجاوز الأزمات
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