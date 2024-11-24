“الكواسر” يعودون بنقطة ثمينة من التلاغمة.. و”البوبية” تحقق الأهم أمام “لايسكا”

عاد نادي اتحاد الحراش مساء اليوم الأحد، بتعادل ثمين 1/1، من ملعب التلاغمة أمام النجم المحلي.

وذلك لحساب الجولة الـ11 لكرة القدم هواة (مجموعة وسط-شرق) التي انطلقت أمس السبت.

وكان الفريق صاحب الأرض والجمهور السباق لفتح باب التهديف في الدقيقة 67 عن طر يق كرميش، قبل ان يعدل النادي العاصمي النتيجة في الوقت القاتل (90+2د).

وبهذا التعادل، رفع اتحاد الحراش رصيده في الترتيب الى 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط على المتصدر, مستقبل الرويسات (26 نقطة), ومتقدما بنقطتين على صاحب المركز الثالث, اتحاد عنابة (المركز الثالث / 21 نقطة).

ومن جهته، يحتل نجم التلاغمة الصف الثامن برصيد 13 نقطة, بمعية هلال شلغوم العيد, اتحاد ورقلة, شبيبة جيجل ومولودية باتنة.

وفي لقاء آخر من نفس الجولة، استطاع نادي مولودية باتنة أن يعود بالزاد كاملا من ملعب الخروب، في مواجهة الجمعية المحلية، أين فاز عليه بنتيجة 1/0 .

وبهذا الفوز، يرتقي البوبية الى المرتبة 8 برصيد (13 نقطة), فيما تجمد رصيد جمعية الخروب في النقطة ال16 (الصف الخامس).

وفيما يلي النتائج الكاملة للجولة الـ11 لكرة القدم هواة (مجموعة وسط-شرق) والترتيب:

الأحد 24 نوفمبر:

جمعية الخروب - مولودية باتنة 0-1

نجم التلاغمة – اتحاد الحراش 1-1

السبت 23 نوفمبر:

أولمبي المقرن – اتحاد عنابة 2-3

اتحاد الشاوية – هلال شلغوم العيد 2-0

اتحاد خميس الخشنة – شباب برج منايل 0-0

اتحاد ورقلة – اتحاد سوف 1-0

شباب باتنة – مستقبل الرويسات 0-0

شبيبة جيجل – مولودية قسنطينة 4-1

الترتيب ن ل

1-مستقبل الرويسات 26 11

2-اتحاد الحراش 23 11

3-اتحاد عنابة 21 11

4-اتحاد خميس الخشنة 18 11

5-جمعية الخروب 16 11

6-اتحاد الشاوية 15 11

7-مولودية قسنطينة 14 10

8-هلال شلغوم العيد 13 11

— اتحاد ورقلة 13 11

–. شبيبة جيجل 13 11

–. نجم التلاغمة 13 11

— مولودية باتنة 13 11

13-شباب باتنة 12 11

14-اولمبي المقرن 10 10

15-شباب برج منايل 7 11

16-اتحاد سوف 5 11.