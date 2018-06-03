«الكوردوني» والخياطات مطلوبون للهجرة إلى كندا

من بين 45 وظيفة ضمن لائحة المهن الأكثر طلبا هناك

امتلاك سنة خبرة على الأقل في واحدة من المهن المطلوبة للحصول على التأهيل

كندا تريد استقبال أزيد من 700 ألف عامل خلال عامين

تضمّنت قائمة المهن الرسمية المطلوبة للهجرة إلى كندا، 45 وظيفة جديدة، منها مجموعة من المهن الأكثر طلبا للهجرة إلى كندا لسنة 2018 ضمن برنامج الهجرة، إذ من المنتظر أن يتم استقبال أزيد من 700 ألف عامل مؤهل خلال عامين.

وتطمح حكومة، جاستن ترودو، إلى زيادة أعداد المهاجرين إلى كندا، خلال الثلاثة أعوام القادمة بشكل كبير جدا، لاسيما وأن قوانين اللجوء والهجرة الكندية شهدت تحسينات كبيرة على كافة المستويات، حيث تطمح كندا إلى زيادة أعداد المهاجرين إلى كندا خلال عامي 2018 و2019.

وحسبما أورده موقع «للهجرة معا»، حددت وزارة الهجرة الكندية 45 وظيفة ضمن لائحة المهن الأكثر طلبا للعمل في بلادها، بسبب معاناة سوق العمل من ارتفاع أعمار العاملين، بالإضافة إلى عدم وجود البديل المؤهل لسد العجر خلال الأعوام القادمة.

ويتعين على طالب الهجرة أن يمتلك خبرة عملية لمدة عام واحد على الأقل في واحدة من المهن المطلوبة في كندا حتى يكون مؤهلا، حيث يتحصل صاحبها على الحد الأقصى من النقاط التي يمكن الحصول عليها مقابل 6 سنوات خبرة أو أكثر هو 15 نقطة في ملف نقاط الهجرة إلى كندا، أما الحد الأدنى للنقاط للهجرة الكندية هو 9 نقاط مقابل سنة واحدة من الخبرة في مهنة مطلوبة في كندا.

ومن بين المهن المطلوبة في كندا وفقا للقائمة الجديدة، تم إدراج مديري المشتريات ومديري التأمين والوساطة المالية والعاملين في المختبرات الطبية وعمال صالونات الحلاقة ومصففي الشعر والمحامين والصحافيين والعاملين في مجال صناعة الأحذية وموظفي الإطفاء والأطباء الممارسين بشكل عام والعاملين في مجال الخياطة وأطباء الأسنان والعاملون في مجال التمريض والمترجمين والطهاة.

وتطمح الحكومة الكندية إلى أن يلتحق خلال 2018 من 290 إلى 330 ألف مهاجر، أما في العام 2019، فتطمح الحكومة الكندية إلى أن يهاجر إليها من 300 ألف إلى 350 ألف مهاجر جديد ليستقروا هناك، ويمكن للراغبين في الهجرة القيام بتقييم هجرة العمالة الماهرة إلى كندا الذي يعتمد على نظام النقاط.