الكورسة و«الرّانديفو» للمستشفيات مضمونة من عند «كناص»

في إطار التدابير المعتمدة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

مساعدات يومية مقدرة بـ500 دينار للأطفال المعاقين بالتنسيق مع الجمعيات

اعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جملة من التدابير لفائدة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يتواجدون من دون مرافقة، تشمل تنقل فرق من الصندوق إلى منازل المعنيين للتحقق من وضعهم الاجتماعي، وحتى حجز المواعيد الخاصة بهم على مستوى المستشفيات.

أكّد مصدر مسؤول من الصندوق لـ النهار، أن الصندوق يحرص على ضمان خدمة فعالة لكل المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق، كما هو الحال بالنسبة للمؤمنين الذين يعانون من مرض أقعدهم والمعاقين.

حيث يقوم «كناص»، بالتكفل بهم، من خلال تنقل فرق خاصة إلى منازلهم، وتصل المرافقة الاجتماعية للصندوق للمعاقين إلى التكفل بحجز مواعيد العلاج على مستوى المستشفيات، وكذا توفير وسائل النقل ذهابا وإيابا.

وقال ذات المصدر، إنّ الإجراء يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة من دون مرافقة، وليس الجميع، مشيرا إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي، يضمن خدمات اجتماعية بامتياز، حيث يتم التكفل بهم، بناءا على قاعدة البيانات الخاصة بالصندوق، والتي تضم كل المعلومات الخاصة بالمؤمنين من هذه الفئة.

وبالإضافة إلى خدمة التنقل إلى المنازل وحجز المواعيد، يعكف الصندوق الوطني للعمال الأجراء على ضمان خدمة المساعدة الاجتماعية، للفئات الهشة الذين تستدعي حالاتهم الصحية مرافقتهم طيلة مراحل العلاج.

بالإضافة إلى الإجراءات التي تسمح لشريحة المعاقين بتسهيل الحصول على الأجهزة الاصطناعية والمساعدات التقنية.

حيث يمكن للمعاق التنقل إلى أي مركز للأعضاء الإصطناعية، من دون تكليفه عناء التنقل إلى مركز انتسابه، إلى جانب تخصيص ممرات للمعاقين ووضع كراسٍ متحركة على مستوى مداخل كل هياكل الصندوق، مع توفير شبابيك وممرات خاصة للاستجابة لطلبات فئة المعاقين، وذلك تنفيذا لسياسة تحسين الخدمة العمومية.

ومن بين الخدمات التي يوفرها الصندوق لفئة المعاقين، تقديم إعانات مالية للأطفال بالتنسيق مع الجمعيات الناشطة لفائدة المعاقين، والمقدرة بـ500 دينار يوميا باستثناء العطل، حيث تم توقيع اتفاقيات مع 72 جمعية والتي تتكفل بـ1852 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالإضافة إلى الإعانات المالية، قام الصندوق بتكوين 100 مكلف بالإصغاء على المستوى الولائي في مجال لغة الإشارات الخاصة بالصم البكم، بالتنسيق مع مصالح الضمان الاجتماعي.