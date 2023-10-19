الكوفية والعلم الفلسطيني يكتسحان المسيرة رمزا للنضال

انطلقت المسيرات المساندة للشعب الفلسطيني، واكتسح المواطنون الجزائريون الشوارع وما ميز المسيرة المليونية التي تشهدها كل ولايات الوطن، الكوفية والعلم الفلسطيني اللذان كانا شعار الجزائريين، أين التحف أطفال ونساء بالعلم الفلسطيني والكوفية خلال المسيرة المنظمة اليوم بالعاصمة رمزا للنضال.

واعتصب النسوة الكوفية كخمار على رؤوسهن تعبيرا على تضامنهن مع الشعب الفلسطيني الأعزل. كما حمل المشاركون في المسيرة الاعلام الفلسطينية التي ارادوا من خلالها التعبير عن حبهم لفلسطين. والشعب المقاوم الأعزل للصمود في وجه المحتل الصهيوني الذي انتهك حقوق أشقاءنا.

كما ردد الجزائريون خلال المسيرة عبارات أخوية وتضامنية مع الشعب الفلسطيني.