“الكوكايين” تنافس “الزطلة” في البورصة البارونات للدخول إلى الجزائر !!

أكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات، بن حالة محمد عبدو، عن تراجع الكميات المحجوزة المتعلقة بالقنب الهندي.

مقابل إرتفاع المحجوزات المتعلقة بالكوكايين خصوصا على الحدود الغربية للوطن.

وأوضح ذات المتحدث، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الديوان يسعى من خلال برامجه وأنشطته إلى توعية الشباب بصفة خاصة.

حول مخاطر الإدمان عن طريق الجمعيات الناشطة في هذا المجال.

وكشف بن حالة محمد عبدو، عن تنظيم ملتقى دولي شهر أكتوبر الداخل لتبادل الخبرات بين مختلف الشركاء حول مكافحة المخدرات .

للإشارة يحيي العالم هذا الثلاثاء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها تحت شعار “الإصغاء أولا للأطفال والشباب”

هي الخطوة الأولى لمساعدتهم على نمو صحي وآمن”، وهي مبادرة علمية لزيادة دعم الوقاية من تعاطي العقاقير المخدرة.