الكوكب الآخر يتذكر أفضال الجزائر بعد 25 سنة

تحتفل الجزائر واليابان هذا العام بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية.

كما استعرضت سفارة اليابان لدى الجزائر بهذه المناسبة، عبر صفحتها على فايسبوك، التاريخ بين البلدين وقامت بنشر أحداث رمزية.

حيث وفي مثل هذا اليوم “17 جانفي” من عام 1995 ، تسبب زلزال هانشين أواجي الكبير في أضرار جسيمة والعديد من الضحايا. أين تبرعت الجزائر بـ 90 خيمة كبيرة لمدينة كوبي.

كما كان اليابانيون ممتنين للغاية لهذا الفعل من طرف الجزائر وكانت هذه الخيام تسمى بالعامية “الخيام الجزائرية”.

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كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية . العربية والعالمية فور حدوثها

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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية في الجزائر . العربية والعالمية فور حدوثها

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