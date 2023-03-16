الكوكي:”إرادة اللاعبين ستصنع الفارق وجاهزون لمواجهة الزمالك

كشف مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن جاهزية فريقه، لمواجهة الزمالك المصري، برسم الجولة الخامسة لدور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وصرح الكوكي، اليوم الخميس، على هامش الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء، بقاعة المؤتمرات بملعب 5 جويلية:”أتمنى تقديم مباراة جيدة والفوز بعد أن تعثرنا في آخر مباراة هنا”.

وأضاف الكوكي:المجموعة عرفت عدة تقلبات في النتائج، وزمالك له تقاليده في إفريقيا يجب أن نكشر عن أنيابنا لتحقيق الفوز”.

وأوضح المتحدث:”إرادة اللاعبين وروح اللعب ستصنع الفارق، وركزنا الجانب الذهني لتجسيد الفرص التي نخلقها للفوز بالمباراة”.