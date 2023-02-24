الكوكي:”الحكم حرمنا من ضربتي جزاء.. ومصيرنا بأيدينا”

تحدث مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن أسباب الخسارة ضد المريخ السوداني برسم الجولة الثالة للمجموعة الرابعة لحساب دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وصرح الكوكي في الندوة الصحفية بعد نهاية اللقاء:”الحكم حرمنا من ضربتي جزاء، وضيعنا العديد من الفرص خلال اللقاء”.

وأضاف نبيل الكوكي:”متبقي لنا مبارتين داخل الديار لحسم التأهل للدور المقبل، ومصيرنا بين أيدينا لحسم التأهل”.

وتابع المتحدث:”ماحدث في مباراة اليوم مهزلة في حق الكرة الإفريقية، لم نقصى بعد ولازلنا في المنافسة، وسنعود، لكن أمام مستوى تحكيمي كهذا من المستحيل”.