الكوكي:”الكل جاهز باستثناء كداد لمواجهة المريخ”

كشف مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن غياب مدافع الفريق شعيب كداد، عن مواجهة المريخ السوداني برابطة الأبطال.

وصرح الكوكي، خلال الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء:”كل اللاعبين جاهزون للمواجهة باستثناء المدافع شعيب كداد الذي سيضيع اللقاء”.

وأضاف الكوكي:”سيتم تعويض اللاعب كداد باللاعب مُعاذ حداد، وحسب رأيي فإن أرضية ملعب عنابة الجيدة ستحسم اللقاء”.

للإشارة، سيواجه شباب بلوزداد نظيره المريخ السوداني، غدا الثلاثاء، بملعب عنابة برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة الأبطال، بداية من الساعة 20.00 مساءً.