الكوكي:”تضييع الفرص حرمنا من إحراز النقاط ولكن”

كشف مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن سبب تضييع فريقه نقاط الفوز في المواجهتين في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح الكوكي في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة المريخ:”تضييع الفرص حرمنا من إحراز النقاط

وحسب رأيي أرضية الميدان تلعب دور في حسم الفرص”.

وتابع المتحدث:”أرضية ملعب عنابة جيدة، لاعبو الشباب سبق لهم اللعب فيها مع المنتخب المحلي، وهي بحالة جيدة”.

وأوضح ذات المتحدث:”الفوز بالمبارتين داخل الديار يمنحنا فرصة للتأهل، ونحن نحضر بصفة عادية لمواجهة المريخ، فالمباراة مهمة لكنها ليست حاسمة”.