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الرياضة

الكوكي:”تضييع الفرص حرمنا من إحراز النقاط ولكن”

بقلم فيصل زيان بوزيان
الكوكي:”تضييع الفرص حرمنا من إحراز النقاط ولكن”
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كشف مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن سبب تضييع فريقه نقاط الفوز في المواجهتين في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح الكوكي في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة المريخ:”تضييع الفرص حرمنا من إحراز النقاط

وحسب رأيي أرضية الميدان تلعب دور في حسم الفرص”.

وتابع المتحدث:”أرضية ملعب عنابة جيدة، لاعبو الشباب سبق لهم اللعب فيها مع المنتخب المحلي، وهي بحالة جيدة”.

وأوضح ذات المتحدث:”الفوز بالمبارتين داخل الديار يمنحنا فرصة للتأهل، ونحن نحضر بصفة عادية لمواجهة المريخ، فالمباراة مهمة لكنها ليست حاسمة”.

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