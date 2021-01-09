الكوكي:”رغم الغيابات حققنا الفوز في الداربي”

أكد المدرب التونسي لفريق وفاق سطيف نبيل الكوكي أن أشباله استطاعوا تحقيق الفوز في داربي الهضاب العليا رغم الغيابات العديدة.

الكوكي قال في تصريحات بعد الفوز بخماسية ضد البرج:”كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة لأنها بطابع الداربي.. هذا الأمر دفعنا إلى التأكيد على أهمية تحقيق الفوز”.

“الفريق قدم مباراة كبيرة رغم معاناتنا من عدة غيابات.. لكن البدلاء حافظوا على طريقة اللعب المعتادة”.

وختم:”أنا سعيد جدا بالأداء المقدم من اللاعبين والذي مكننا من الحفاظ على ديناميكية النتائج الإيجابية، وساعدنا على تصدر البطولة”.