الكوكي:”صرات أمور غير مقبولة ليلة لقاء الرجاء”

كشف المدرب التونسي لفريق وفاق سطيف، نبيل الكوكي، أن أمور غير مقبولة حدثت ليلة لقاء الرجاء البيضاوي المغربي.

كما قال الرجل الأول في العارضة الفنية للنسر الأسود في الندوة الصحفية عقب نهاية لقاء الرجاء.

“صراو أمور غير مقبولة ليلة اللقاء وأثرت كثيرا على تركيز اللاعبين، ولكنني لن أُخرج غسيل النادي للرأي العام”.

حيث انهزم النسر الأسود أمام ضيفه المغربي بهدف يتيم دون رد في الجولة الثانية من دور مجموعات التشامبيانزليغ.

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