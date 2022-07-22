الكوكي:”لهذا السبب نحن متواجدون في تونس”
بقلم حواز عبد النور
كشف المدرب الجديد لفريق شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، أن تشكيلته تتواجد في تونس من أجل العمل الجاد فقط.
حيث قال التقني التونسي في تصريحات للقناة الرسمية لبطل الجزائر 3 مرات متتالية:”متواجدون في تونس لإكمال التحضيرات التي انطلقنا فيها بالجزائر”.
كما أضاف:”أعلم أن معظم اللاعبين لا يحبون العمل البدني لكنهم مجبرون على تحمل التدريبات و التمارين البدنية و هذا حتى يكون الجميع جاهز للبطولة”.
قبل أن يختم:”أتمنى التحاق بقية اللاعبين بتربص تونس حتى لا نبتعد عنهم من جانب التحضيرات”.
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