الكوكي: “أتمنى بقاء ايوالا مع الفريق الموسم المقبل”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى نبيل الكوكي، مدرب شباب بلوزداد، رضاه عن المردود الذي يقدمه لاعبه النيجيري، المهاجم أنايو إيوالا، ورغبته في الاحتفاظ بخدماته.
وقال الكوكي، في هذا الخصوص، مصرحا للاذاعة الوطنية: “ايوالا ينشط معنا على شكل إعادرة، ولا زال مرتبطا بعقد مع ناديه الترجي”.
كما أضاف: “هو يقدم مردودا في المستوى إلى حد الآن معنا، ونأمل في تمكن إدارة الفريق من الاحتفاظ بخدماته”.
وتابع نبيل الكوكي: “في حال عدم تمكن الإدارة من الاحتفاظ بخدمات إيوالا للموسم المقبل، علينا إيجاد لاعب آخر بنفس مواصفاته للموسم المقبل”.
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