الكوكي :”أتمنى فوز المنتخب الجزائري بـ “الشان” “

ابدى مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي ثقته الكبيرة في قيادة لاعبي المنتخب الوطني الجزائري للفوز بـ “الشان”.

وقال نبيل الكوكي في تصريح له للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد “قبل كل شيء، حاليا نتربص في تونس وسط أجواء جيّدة، وهي الغاية من تحقيق ذلك، في التدريبات و خارجها كل الأوقات جيّدة، أهنئ المنتخب الوطني على الترشح إلى الدور الثاني و تحقيق هدف الفوز بلقب البطولة الإفريقية”.

كما أضاف “من جانبنا سندخل إلى الجزائر و سنلعب مباراة ودية أخرى، الأهم هو الحفاظ على الإمكانيات و الاستعداد البدني”.

يذكر. آن محليو الخضر تنتظرهم مباراة قوية أمام منتخب كوت ديفوار في الدور المقبل.

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