الكوكي :”اختتمنا تربص تونس و جاهزون للبطولة ورابطة الأبطال”

أبدى مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي رضاه التام عما قدّمته تشكيلته في التربص الشتوي الذي أقيم بتونس.

في تصريح للموقع الرسمي للفريق ” اختتمنا تربص تونس، منحنا فرص كبيرة للاعبين الناقصين بدنيا مثل ربيعي، عبد السلام و حداد أخذوا فرصة كذلك اللعب، المهم هو العمل و التطبيق، البعض من اللاعبين الشباب استغلوا الفرصة وربحوا نقاط مثل حمادي وعزي و زاوشي”

كما أضاف “الشباب يملكون إمكانية الاعتماد عليهم في الأوقات المقبلة”.

وأردف المدر التونسي “اشترطت اللعب في الملاعب المعشوشبة طبيعيا، خاصة و آننا مقبلين على لعب رابطة الأبطال”.

وختم مدرب الفريق العاصمي “سندخل إلى الجزائر جاهزون لمرحلة العودة وحتى لانطلاقة رابطة الأبطال”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]