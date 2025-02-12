الكوكي: “ارتكبنا أخطاء فردية أمام البيض وعلينا تصحيح الأمور”

أرجع مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، الهزيمة التي مني بها فريقه في مباراتهم الأخيرة أمام مولودية البيض، برسم الجولة الـ16 من البطولة المحترفة.

وصرح الكوكي، عقب هزيمتهم بهدف دون رد، أمام مولودية البيض: “المنافس لم يخلق فرص خطيرة على فريقنا، ما عدا في الكرات الثابتة”.

كما أضاف مدرب الوفاق: “تلقينا هدف في وقت مؤسف، كونه جاء في الثواني الأخيرة، بعد المجهود الكبير الذي بذلها لاعبينا خاصة في الشوط الثاني”.

وتابع نبيل الكوكي: “ارتكبنا بعض أخطاء فردية، خاصة في منطقتنا، والتي يجب علينا تصحيحها مستقبلا”.