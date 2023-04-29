الكوكي: “اصطدمنا بفريق جد قوي وأشكر لاعبينا على مجهوداتهم”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي، بقوة منافسهم ماميلودي صان داونز، كما شكر لاعبيه على مجهوداتهم رغم الهزيمة بثنائية.
وصرح الكوكي، في ندوته الصحفية: “حاولنا رفع معنويات اللاعبين ومنحهم جرعة امل لكن تسجيل أربعة اهداف على صان دوانز ليس سهلا”.
كما اضاف: “بدانا المباراة بشكل جيد، ولو نجحنا في انهاء الشوط الاول متقدمين في النتيجة، لتمكنا من تقديم شوط ثاني افضل”
واردف: “اليوم الفوز عاد للفريق الأقوى، والأكثر حضور، وشباب بلوزداد علينا العمل، والاستثمار أكثر مستقبلا”.
وتابع نبيل الكوكي: “الخلاصة اننا اصطدمنا بفريق جد قوي، وأشكر لاعبينا على كل المجهودات التي بذلوها”.
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