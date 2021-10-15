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الرياضة

الكوكي: “التأهل بالنسبة لنا سيلعب في موريتانيا”

بقلم كريم.تيغرمت
الكوكي: “التأهل بالنسبة لنا سيلعب في موريتانيا”
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اعتبر مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي، أن تأهل فريقه إلى الدور المقبل، من رابطة أبطال إفريقيا، سيلعب في موريتانيا، خلال مواجهة نادي نواذيبو.

وصرح الكوكي، للإذاعة الوطنية: “بالنسبة لنا التأهل سيلعب في مباراة الذهاب بموريتانيا، وكل المجموعة جاهزة للعودة بنتيجة ايجابية”

وأضاف مدرب وفاق سطيف: “ّكنا نتمنى أن يتم تأهيل المستقدمين الجدد لفريقنا في هذه المنافسة رفقة بقية التعداد المتواجد معنا حاليا”.

وعن أهداف فريقه ضمن هذه المنافسة هذا الموسم، أوضح نبيل الكوكي: “نسعى أولا لبلوغ دور المجموعات من هذه المنافسة، وبعدها لكل حادث حديث”.

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