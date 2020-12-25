الكوكي : التأهل على البساط أحسن من لعب المباراة في هذه الظروف”

ثمّن المدرب التونسي لفريق وفاق سطيف نبيل الكوكي تأهل فريقه إلى الدور المقبل من منافسة دوري أبطال إفريقيا بعد تعذر إجراء مباراة التمهيدي أمام الفريق التشادي.

وعبر نبيل الكوكي عن إرتياحه لعدم خوض مبارتي الذهاب والإياب من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في ندوة صحفية نشطها اليوم الجمعة بملعب 8 ماي 1945 قائلا:

“السفرية التي قادت فريقه إلى التشاد لأجل مجابهة نادي رونيسونس المحلي في إطار الدور التمهيدي الثاني و لم تلعب لأسباب خارجة عن إرادتنا، سهلت علينا مأموريتنا في التأهل للدور القادم و أراحتنا من عبء لعب مقابلتين إفريقيتين وسط رزنامة جد كثيفة “.

وأضاف: “التأهل على البساط في هذه الظروف أحسن من لعب المقابلة بالرغم من أننا تنقلنا إلى التشاد مركزين جيدا لأجل العودة بتأشيرة التأهل للدور القادم من هناك “.

و في سياق مغاير يتعلق باستعدادات الوفاق لمقابلة يوم الأحد التي يستقبل فيها النسر الأسود نادي بارادو، أكد الكوكي بأن “ضيق الوقت لا يسمح بإجراء تحضيرات خاصة استعدادا لأي مقابلة لكن كتيبته جاهزة لمواصلة ديناميكية الانتصارات و حصد كامل النقاط على ملعب الثامن ماي 1945 للبقاء مع كوكبة المقدمة و ذلك بالتركيز على عامل الاسترجاع بالدرجة الأولى” كما قال .