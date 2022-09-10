الكوكي: “التعادل نتيجة مفخخة لكن سنحقق التأهل أمام جمهورنا”

وصف مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي، تعادلهم السلبي أمام بو رنجرز، بالنتيجة مفخخة، مبديا ثقته لتحقيق التأهل في لقاء العودة.

وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للشباب: “هذه النتيجة مفخخة، لكن نملك كل الامكانيات للتأهل في لقاء العودة أمام جمهورنا”.

كما أضاف: “جئنا بهدف تحقيق الفوز، وخلقنا عدة فرص للتهديف، دون تجسيدها، لكن تمكنا من تجنب الهزيمة والعودة بالتعادل”

وتابع نبيل الكوكي: “طموح شباب بلوزداد أكبر من هذا الدور، حيث نملك الامكانيات اللازمة، والرغبة للذهاب بعيدا”.