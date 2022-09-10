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الرياضة

الكوكي: “التعادل نتيجة مفخخة لكن سنحقق التأهل أمام جمهورنا”

بقلم كريم تيغرمت
الكوكي: “التعادل نتيجة مفخخة لكن سنحقق التأهل أمام جمهورنا”
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وصف مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي، تعادلهم السلبي أمام بو رنجرز، بالنتيجة مفخخة، مبديا ثقته لتحقيق التأهل في لقاء العودة.

وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للشباب: “هذه النتيجة مفخخة، لكن نملك كل الامكانيات للتأهل في لقاء العودة أمام جمهورنا”.

كما أضاف: “جئنا بهدف تحقيق الفوز، وخلقنا عدة فرص للتهديف، دون تجسيدها، لكن تمكنا من تجنب الهزيمة والعودة بالتعادل”

وتابع نبيل الكوكي: “طموح شباب بلوزداد أكبر من هذا الدور، حيث نملك الامكانيات اللازمة، والرغبة للذهاب بعيدا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/pbWLJ
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