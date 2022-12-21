الكوكي: “الجزائر تملك الامكانيات اللازمة لتنظيم “الكان” لكن..”
بقلم كريم تيغرمت
أكد التونسي نبيل الكوكي، مدرب شباب بلوزداد، امتلاك الجزائر الامكانيات اللازمة، التي تسمح لها باحتضان منافسة كأس أمم إفريقيا.
وصرح الكوكي، لتلفزيون “النهار”: “الجزائر قادرة على تنظيم “الكان” خاصة بافتتاح الملاعب الجديدة التي تم انجازها مؤخرا”.
كما أضاف: “هذه الملاعب الجديدة بمواصفات عالمية، وهناك ما يلزم من بنية تحتية على غرار الفنادق، والمطارات”.
وتابع نبيل الكوكي: “تنظيم “الكان” لا يقتصر على المنشآت، هناك أمور أخرى يتم طبخها تحت الطاولة، والتي أتمنى أن تكون لصالح الجزائر”.
رابط دائم : https://nhar.tv/CSb9I