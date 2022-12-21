الكوكي: “الجزائر تملك الامكانيات اللازمة لتنظيم “الكان” لكن..”

أكد التونسي نبيل الكوكي، مدرب شباب بلوزداد، امتلاك الجزائر الامكانيات اللازمة، التي تسمح لها باحتضان منافسة كأس أمم إفريقيا.

وصرح الكوكي، لتلفزيون “النهار”: “الجزائر قادرة على تنظيم “الكان” خاصة بافتتاح الملاعب الجديدة التي تم انجازها مؤخرا”.

كما أضاف: “هذه الملاعب الجديدة بمواصفات عالمية، وهناك ما يلزم من بنية تحتية على غرار الفنادق، والمطارات”.

وتابع نبيل الكوكي: “تنظيم “الكان” لا يقتصر على المنشآت، هناك أمور أخرى يتم طبخها تحت الطاولة، والتي أتمنى أن تكون لصالح الجزائر”.