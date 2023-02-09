الكوكي: “الحظوظ متساوية في مجموعتنا وأتمنى تأهل الشباب”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن المجموعة التي يتواجد فيها فريقه ضمن دور مجموعات رابطة الأبطال، وحظوظهم فيها.
وصرح الكوكي، اليوم الخميس في ندوته الصحفية التي تسبق مواجهة الزمالك: “نتواجد في المجموعة الأصعب، والتي ستكون كل مبارياتها داربيات عربية”.
كما أضاف مدرب شباب بلوزداد: “التنافس سيكون جد قوي بين كل أندية مجموعتنا، وكل المباريات تعد بحماس كبير”.
وتابع نبيل الكوككي: “بعض الأندية التي تملك خبرة أكبر مقارنة بأخرى، لكن بالنسبة لي الحظوظ متساوية بين الجميع وأتمنى تأهل فريقنا”.
رابط دائم : https://nhar.tv/CaYkf