الكوكي: “الزمالك من كبار افريقيا لكن كل تركيزنا على مدى جاهزية لاعبينا”

تحدث مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن مدى جاهزية فريقه للمواجهة التي تنتظرهم أمام الزمالك المصري لحساب رابطة أبطال إفريقا.

وصرح الكوكي للصفحة الرسمية للفريق: “نتواجد في أصعب مجموعة ضمن هذه البطولة، وكل مبارياتنا ستكون داربيات”.

كما أضاف: “الحظوظ متساوية بين جميع الأندية، الزمالك من كبار إفريقيا، لكن ما يهم هو التركيز على مدى جاهزية فريقنا لهذه المواجهة”.

وتابع نبيل الكوكي: “أتمنى أن نحظى بدعم جماهيرنا، من أجل مساعدتنا على تقديم أفضل ما لدينا واسعادهم في الأخير”.