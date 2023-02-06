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الرياضة

الكوكي: “الزمالك من كبار افريقيا لكن كل تركيزنا على مدى جاهزية لاعبينا”

بقلم كريم تيغرمت
الكوكي: “الزمالك من كبار افريقيا لكن كل تركيزنا على مدى جاهزية لاعبينا”
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تحدث مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن مدى جاهزية فريقه للمواجهة التي تنتظرهم أمام الزمالك المصري لحساب رابطة أبطال إفريقا.

وصرح الكوكي للصفحة الرسمية للفريق: “نتواجد في أصعب مجموعة ضمن هذه البطولة، وكل مبارياتنا ستكون داربيات”.

كما أضاف: “الحظوظ متساوية بين جميع الأندية، الزمالك من كبار إفريقيا، لكن ما يهم هو التركيز على مدى جاهزية فريقنا لهذه المواجهة”.

وتابع نبيل الكوكي: “أتمنى أن نحظى بدعم جماهيرنا، من أجل مساعدتنا على تقديم أفضل ما لدينا واسعادهم في الأخير”.

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