الكوكي: “الضغظ سيزيد في قادم المباريات ونحن بحاجة لعناصر الخبرة”

أثنى مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي على المردود لاعبيه الشبان هذا الموسم، مؤكدا حاجته للاعبي الخبرة في المرحلة المقبلة.

وصرح الكوكي لتلفزيون “النهار”: “لدينا مجموعة أغلبيتهم لاعبين شباب، يقدمون إلى حد الآن مشوار جيد، وما علينا إلا أن نشكرهم على مجهوداتهم”.

وأضاف: “دخلنا الآن في مرحلة صعبة نوعا ما، حيث من غير المسموح تضييع النقاط، ما يجعل الضغط سيزيد على اللاعبين”.

وتابع نبيل الكوكي: “الآن نحن بحاجة أكثر للاعبينا من ذوي الخبرة، لحمل هذا الضغط على بقية زملائهم الشبان”.

يذكر أن وفاق سطيف حقق أمس السبت، فوز ساحق بنتيجة (8-0)، أمام اتحاد بلعباس، ضمن الجولة الـ22 من المحترف الأول.