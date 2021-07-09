الكوكي: “الوفاق في المركز الأول والكل يجري خلفه”
بقلم كريم.تيغرمت
أثنى مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي على مردود لاعبيه، في مواجهة شباب بلوزداد، رغم اكتفائهم بنتيجة التعادل السلبي داخل الديار.
وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للوفاق: “كنا نطمح لتحقيق النقاط الثلاث أمام شباب بلوزداد، لكن لم يكن بإمكاننا تقديم آداء أفضل مما قدمناه”.
وأضاف مدرب وفاق سطيف: “الكل يعلم أن الوفاق حاليا يعاني من مشكل الإرهاق، بالنظر لخوضنا مباراة كل ثلاثة أيام”.
وتابع نبيل الكوكي: “اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم وهم مشكورين على ذلك، حافظو على صدارتهم للبطولة، ونتمنى البقاء كذلك، الآن الوفاق في المركز الأول، والكل يجري خلفه”.
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