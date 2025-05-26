الكوكي: “الوفاق يواجه مشاكل منذ بداية الموسم ومن حسن الحظ أنني هنا”

أبدى مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، أسفه للهزيمة الأخيرة التي مني بها فريقه بـ(1-0)، أمام اتحاد خنشلة، لحساب الجولة الـ27 من البطولة المحترفة.

وصرح الكوكي، عقب الهزيمة: “وفاق سطيف، يواجه مشاكل منذ بداية الموسم، وليس اليوم فقط”.

كما أضاف: “من الحسن الحظ أنني متواجد هنا، وما علينا حاليا سوى مواصلة العمل، وبعدها يجب القيام بإصلاح كبير”.

وتابع مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي: “اتمنى في المباريات الثلاث المتبقية أن نحقق الديكليك، ونعوض هزائمنا السابقة”.