الكوكي: “الوفاق يواجه مشاكل منذ بداية الموسم ومن حسن الحظ أنني هنا”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، أسفه للهزيمة الأخيرة التي مني بها فريقه بـ(1-0)، أمام اتحاد خنشلة، لحساب الجولة الـ27 من البطولة المحترفة.
وصرح الكوكي، عقب الهزيمة: “وفاق سطيف، يواجه مشاكل منذ بداية الموسم، وليس اليوم فقط”.
كما أضاف: “من الحسن الحظ أنني متواجد هنا، وما علينا حاليا سوى مواصلة العمل، وبعدها يجب القيام بإصلاح كبير”.
وتابع مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي: “اتمنى في المباريات الثلاث المتبقية أن نحقق الديكليك، ونعوض هزائمنا السابقة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/OnWoQ