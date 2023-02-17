الكوكي: “ثقتي كبيرة في لاعبينا وهدفنا الفوز على الترجي”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، ثقته في لاعبيه، وقدرتهم على الإطاحة بالترجي التونسي، وحصد ثلاث نقاط جديدة.
وصرح الكوكي، في ندوته الصحفية: “بعد فوزنا أمام الزمالك المصري، نعمل على تسيير بقية مشوارنا مباراة بمباراة”.
كما أضاف: “هدفنا تحقيق الفوز أمام الترجي لثبيت أهمية النقاط الثلاث التي عدنا بها مؤخرا من مصر، والاقتراب من هدفنا في بلوغ الربع نهائي”.
وأردف: “الترجي فريق ممتاز بالنظر لخبرة لاعبيه، لكن كل فريق يملك نقاط ضعف، وسنسعى لاستغلالها من أجل تحقيق الفوز”.
وتابع نبيل الكوكي: “ثقتي كبيرة في فريقي، وبامكاننا الفوز فوق أي أرضية ميدان، وضد أي فريق”.
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