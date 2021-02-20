الكوكي: “جابو قيمة ثابتة ولكل حادث حديث”

الرياضة
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الكوكي: “جابو قيمة ثابتة ولكل حادث حديث”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، عن امكانية عودة عبد المؤمن جابو لبيته القديم، بعد فسخ عقده مع مولودية الجزائر.

وصرح الكوكي، في هذا الخصوص: “جابو، أعرفه شخصيا، سبق أن دربته في النادي الإفريقي، أين قدم أحد أحسن مواسمه بتسجيله 9 أهداف، ومنح 6 تمريرات حاسمة”.

وأضاف: “جابو غني عن التعريف، وهو قيمة ثابتة، لكن لا أحد تحدث معي بخصوص عودته للفريق، وفي حال طرح علي الموضوع سأقدم رأيي للإدارة، واللاعب”.

وتابع نبيل الكوكي: “”موموش” لاعب دولي ومعروف، لكن لكل حادث حديث، سأقدم رأيي، عندما يعرض علي الموضوع”.


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