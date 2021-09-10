الكوكي: “جاهزون لمواجهة فورتون وطموحاتنا واضحة”

أكد مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي جاهزية فريقه لمواجهة نادي فورتون الغامبي، ضمن الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا، معتبرا في ذات الوقت أن طموحات الوفاق واضحة.

وصرح الكوكي، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “هذه ستكون أول خطوة لنا في هذه المنافسة التي تعتبر الأفضل في إفريقيا”.

وأضاف: “صحيح أننا لم نحظى بالوقت الكافي للقيم بتحضيراتنا كما ينبغي، لكن جاهزون، وطموحاتنا واضحة، وهي تحقيق انطلاقة موفقة، من خلال العودة بنتيجة ايجابية”.

يذكر أن وفاق سطيف، سيواجه نادي فورتون الغامبي، غدا السبت، انطلاقا من الساعة الخامسة زوالا، على ملعب “الاستقلال” بمدينة باكاو الغامبية، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال.