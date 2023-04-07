الكوكي: “جماهير الشباب جد متطلبة رغم نتائجنا الايجابية”

كشف مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي. الضغط الكبير الذي يفرضه جماهيرهم على الفريق هذا الموسم. رغم تألقهم في المنافسات الثلاثة.

وفي تصريح خص به الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة. قال الكوكي: “الفريق يحقق نتنائج ايجابية من مباراة لأخرى، رغم ذلك الجماهير جد متطلبة، وتضغط بقوة”.

وأضاف: “إلى حد الآن ننافس على ثلاثة جبهات، ونتواجد بفارق مريح عن أول ملاحقينا في البطولة، كما نملك أفضل هجوم، وأفضل دفاع هذا الموسم”.

وتابع نبيل الكوكي: “كل الأندية تسعى للفوز على شباب بلوزداد، وبعض الأندية تخصص منح خاصة ومغرية للإطاحة بنا”.