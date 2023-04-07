الكوكي: “حظوظنا متساوية مع صن داونز في ربع نهائي رابطة الأبطال”

تحدث مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي، عن منافسهم ربع نهائي رابطة الأبطال، نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

وكشف الكوكي في هذا الخصوص، خلال تصريحاته للاذاعة الوطنية: “تابعت مباراة صن داونز أمام كل من الأهلي المصري، والهلال السوداني”.

كما أضاف مدرب الشباب: “اعتبر صن داونز فريق جيد سواء على خط الدفاع أو الهجوم، لكن في نفس الوقت يملك بعض النقائص”.

وتابع نبيل الكوكي: “أقولها بكل ثقة، بأن حظوظنا مع فريق صن داونز، متساوية، في الدور الربع نهائي لرابطة الأبطال”.

يذكر أن شباب بلوزداد يستقبل ناذي صن داونز، في ذهاب ربع نهائي رابطة الابطال، قبل خوض لقاء العودة في جنوب افريقيا.