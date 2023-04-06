الكوكي: “حققنا الأهم في مواجهة الساورة وهدفنا توسيع الفارق”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، بأن فريقه حقق الأهم في مباراتهم الأخيرة أمام شبيبة الساورة، باحرازهم النقاط الثلاثة.
وصرح الكوكي، لتلفزيون “النهار”: “بدايتنا في هذه المباراة لم تكن موفقة، بسبب نقص تركيز لاعبينا، بعدها تمكنا من صناعة بعض الفرص”.
كما أضاف: “لم نقدم مباراة كبيرة، أداؤنا كان فقط في حدود المطلوب الذي سمح لنا باحراز النقاط الثلاثة”.
وتابع نبيل الكوكي: “سنحاول الحفاظ على سلسلة نتائجنا الايجابية في البطولة لاستعادة الفارق المطلوب الذي يسمح لنا بانهاء الموسم بأريحية”.
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