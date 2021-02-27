الكوكي: “حققنا ثلاث نقاط مهمة ونطمح للعودة بالزاد كاملا من بسكرة”

أبدى مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي سعادته بفوز فريقه اليوم السبت، أمام أولمبي الشلف، بثلاثية نظيفة، مثنيا على آداء لاعبيه.

وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للوفاق: “أشكر اللاعبين على هذا الفوز الثاني على التوالي، أين حققنا ثلاث نقاط أخرى مهمة”.

وأضاف: “قدمنا آداء جيد، لكن نسبة الفعالية أمام المرمى لازالت قليلة بالنظر لعدد الفرص التي صنعناها، وسنحاول التحسن أكثر من مباراة لأخرى”.

وتابع نبيل الكوكي: “الآن سنبدأ التفكير في مباراتنا المقبلة أمام اتحاد بسكرة، أين نستهدف النقاط الثلاث، رغم ادراكنا لمدى صعوبة المهمة التي تنتظرنا”.