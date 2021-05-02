الكوكي: “حققنا فوز مهم ومرحلة الذهاب كانت ايجابية”

الرياضة
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الكوكي: “حققنا فوز مهم ومرحلة الذهاب كانت ايجابية”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي عن حيلة فريقه في مرحلة الذهاب، بعد فوزهم الأخير أمس السبت، أمام شبيبة سكيكدة.

وصرح الكوكي، في هذا الخصوص: “حققنا فوز مهم جدا للمعنويات خارج الديار، أمام شبيبة سكيكدة، أين أحرزنا ثلاثة نقاط أخرى عززنا بها رصيدنا”.

وأضاف مدرب الوفاق: “مرحلة الذهاب كانت فيها العديد من الأمور الإيجابية، مع بعض السلبيات، لكن لكن اجتهدنا لتجميع أكبر عدد ممكن من النقاط المتاحة”.

وتابع نبيل الكوكي: “الآن تنتظرنا 19 مباراة أخرى لحساب مرحلة العودة، ما يعني أنه من المبكر الحديث عن أهداف أخرى، علينا فقط تسيير المباريات بشكل جيد”.


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