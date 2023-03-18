الكوكي: “خُضنا مباراة صعبة.. ولاعبونا أبانوا عن روح قتالية كبيرة”
بقلم كريم تيغرمت
هنأ مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، الشعب الجزائري بصفة عامة، على تأهل فريقه لربع نهائي رابطة الأبطال، على حساب الزمالك المصري.
وصرح الكوكي، عقب فوزهم أمام الزمالك بثنائية نظيفة: “فريقنا دخل بعلم الجزائر، لذا أهنئ كل الجزائريين على تأهلنا”.
كما أضاف: “المباراة كانت صعبة بالنسبة لنا أكثر مما كانت عليه بالنسبة للزمالك، كوننا كنا مجبرين على صنع اللعب، واحراز الفوز على ملعبنا وأمام جمهورنا”.
وتابع نبيل الكوكي: “تعادل الترجي أمام المريخ، وضعنا أمام حتمية الفوز على الزمالك، ولاعبونا أبانوا عن روح قتالية كبيرة مكنتنا من احراز الفوز”.
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