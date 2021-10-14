الكوكي: “ذاهبون إلى موريتانيا من أجل العودة بنتيجة ايجابية”

كشف مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، أهداف فريقه من سفريتهم إلى موريتانيا، مؤكدا عزمهم في العودة بنتيجة ايجابية، في أول خرجة لهم هذا الموسم، ضمن رابطة الأبطال.

وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للفريق: “التعداد الحالي للاعبين المؤهلين في المنافسة الإفريقية يضم 21 لاعبا”.

وأضاف مدرب الوفاق: “حضرنا جيدا لمباراتنا أمام نادي نواذيبو الوريتاني، ونسعى للعودة بنتيجة ايجابية”.

وتابع نبيل الكوكي: “سنواجه فريق في المستوى، والوفاق أينما حلّ، سواء داخل أو خارج ملعبه، يلعب دائما من أجل تحقيق نتيجة ايجابية”.

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