الكوكي :”راض على النتيجة أمام الترجي ونستهدف الأدوار الأولى”

أبدى مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي رضاه التام على لاعبيه بعد العودة بالتعادل من رادس امام المستضيف الترجي التونسي.

وقال نبيل الكوكي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “في الشوط الأول تحكمّنا بعض الشيء في أطوار اللقاء قبل آن تنقلب الأمور بعض الشيء في الشوط الثاني”

كما أضاف مدرب شباب بلوزداد “واجهنا فريق من بين المرشحين للفوز بلقب رابطة أبطال إفريقيا، كنا نستهدف تجاوز هذه المرحلة وتأهلنا وهذا هو الأمر المهم، لهذا أستطيع القول أننا نملك تشكيلة ولاعبين وقادرين عل لعب الأدوار الأولى”.

وختم المدرب التونسي “أمور جيدة تحدث في الفريق بعد الإطاحة بالزمالك ذهابا وإيابا كما فزنا أمام المريخ السوداني”.

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