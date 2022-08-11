الكوكي :” راض عما قدّمه اللاعبون أمام النادي الإفريقي”

ابدى نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد رضاه التام عما قدّمه لاعبيه في المباراة الودية أمام النادي الإفريقي. اليوم الخمس، التي جرت بملعب الشاذلي زويتن بتونس.

وقال مدرب شباب بلوزداد في تصريح له الذي نقلته الصفحة الرسمية للفريق :”قبل كل شيء، انا كمدرب لن نبحث عن النتيجة في المباراة الودية”.

وأضاف ” المدرب الذي يريد الفوز بالوديات يعني لا يريد تصحيح الأخطاء. لاحظنا في مباراة الافريقي انه هناك منافسة قوية، لعبنا ضد الأفضل في تونس و إفريقيا وهذا هو المهم”.

كما ختم “المواجهة شهدت وتيرة كبيرة كما قدمنا مباراة جيّدة من جانبنا، الأهم سجّلنا هدفا شخصيا لنا، يعني هناك نجاعة عند لاعبينا”.

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