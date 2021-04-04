الكوكي: “رغم صعوبة المباراة ثقتي كبيرة في لاعبينا”

الرياضة
  • -
  • 0
الكوكي: “رغم صعوبة المباراة ثقتي كبيرة في لاعبينا”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مدرب الوفاق، نبيل الكوكي ثقة كبيرة في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز أمام انيمبا، رغم اعترافه بصعوبة هذه المواجهة.

وصرح الكوكي، في هذا الخصوص: ” سنخوض مباراة قوية، كونها ستجمع بين فريقين كبيرين، لكن أنا واثق من أننا نملك كل ما يلزم لتحقيق الفوز”

وأضاف: “فريق انيمبا يملك مجموعة قوية، درسنا جديا منافسنا، ونعرف نقاط قويتهم، وضعفهم، ونسعى لاستغلال كلذلك لصالحنا لنحقيق النقاط الثلاث”

وتابع نبيل الكوكي: “كل اللاعبين عازمون على الفوز بهذه المواجهة، رغم أننا لم نحقق نتالئج جيدة في خرجاتنا الأخيرة ضمن كأس الكاف”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=980627

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com