الكوكي: “رغم صعوبة المباراة ثقتي كبيرة في لاعبينا”

أبدى مدرب الوفاق، نبيل الكوكي ثقة كبيرة في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز أمام انيمبا، رغم اعترافه بصعوبة هذه المواجهة.

وصرح الكوكي، في هذا الخصوص: ” سنخوض مباراة قوية، كونها ستجمع بين فريقين كبيرين، لكن أنا واثق من أننا نملك كل ما يلزم لتحقيق الفوز”

وأضاف: “فريق انيمبا يملك مجموعة قوية، درسنا جديا منافسنا، ونعرف نقاط قويتهم، وضعفهم، ونسعى لاستغلال كلذلك لصالحنا لنحقيق النقاط الثلاث”

وتابع نبيل الكوكي: “كل اللاعبين عازمون على الفوز بهذه المواجهة، رغم أننا لم نحقق نتالئج جيدة في خرجاتنا الأخيرة ضمن كأس الكاف”.