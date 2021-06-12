الكوكي: “سعيد أكثر من لاعبينا المدعوين لتربص المنتخب المحلي”

أبرز مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي سعادته الكبيرة بالدعوة التي تلقاها لاعبوه للمشاركة في تربص المنتخب المحلي.

وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للفريق: “ربما البعص لن يصدق، أن سعادتي تفوق سعادة لاعبينا المدعويين لتربص المنتخب المحلي”.

وأضاف مدرب الوفاق: “دعوة ستة لاعبين من فريقي لتربص المنتخب الوطني، تعتبر مكافأة، لعمل دام قرابة سنتين، وهذا يمنحني سعادة كبيرة”.

وتابع نبيل الكوكي: “أتمنى التوفيق للاعبينا، ولازال هناك أسماء أخرى بإمكانها أن تحظى بمثل هذه الفرصة لإثبات قدراتها”.

يذكر أن مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة، وجه الدعوة لستة لاعبين من فريق وفاق سطيف للمشاركة في التربص المقبل للمنتخب المحلي.